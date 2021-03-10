378 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 10 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 100 397 человек. За последние сутки был выявлено 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 425 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 93 282 жителя региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2,3 миллионов человек. Средний показатель тестирования составил 144,9 теста на 100 тысяч населения.

- На данный момент примерно 3,2 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. - Ещё свыше 2,5 тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах содержат 4 человек.

В настоящее время в медицинских организациях региона развёрнуто 3 804 койки для больных коронавирусом, из которых примерно 2,7 тысячи обеспечены кислородом, а 627 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, более 17% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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