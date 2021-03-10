Полиция разыскивает браконьеров, которые убили семью лосей в Уренском районе

В Нижегородской области разыскивают браконьеров, убивших семейство лосей – самца, сеголетку и беременную самку. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Случаи незаконной охоты на трёх лосей был зафиксирован в прошедшие выходные в Уренском районе. Ущерб, причиненный животному миру, составил 880 тысяч рублей.

Полицией было возбуждено уголовное дело, так как в настоящее время сезон охоты на лося закрыт.

- Все материалы и вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, переданы в правоохранительные органы для производства дознания, - подчеркнули сотрудники министерства.

Напомним, что для сохранения и увеличения численности диких животных в регионе действует не только принцип антибраконьерских групп, но и программа «Охрана животного мира Нижегородской области».

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