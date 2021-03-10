Достопримечательности Нижнего Новгорода изобразили на телах горожанок

Цель проекта - с новой точки зрения показать достопримечательности города. Источник: Telegram-канал «Нижний №1».

Известные нижегородки приняли участие в фотопроекте «Нижний внутри нас». Его замысел заключается в том, чтобы с новой точки зрения показать достопримечательности города. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

В рамках фотопроекта художник изобразил на груди у девушек Дмитриевскую башню, Рождественскую церковь, вид на нижегородский Кремль с реки, здание бывшей фабрики «Маяк» и вид на Стрелку с высоты птичьего полёта.

Проект приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. Участницами стали: ведущая телеканала «Волга» Ирина Зрячева, депутат Гордумы Анна Татаринцева, Ольга Рыхлова – супруга Романа Скуднякова, который до 2017 года возглавлял пресс-службу губернатора.

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