Специалисты ГЖИ проверили качество уборки крыш и дворов на Бору

С начала года ГЖИ проинспектировала 883 многоквартирных дома на территории Бора. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Бору специалисты государственной жилищной инспекции проверили состояние крыш и придомовых территорий. В ходе осмотра инспекторы побывали на четырёх улицах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Очистка кровли и придомовых территорий от снега и наледи - важнейшая работа, которую управляющие компании должны своевременно проводить зимой, особенно при таких погодных условиях, как сейчас, - подчеркнул руководитель региональной Госжилинспекции Игорь Сербул.

Несколько домоуправляющих компаний получили предписания либо на уборку снега во дворах, либо на удаление сосулек и наледи с крыш домов.

С начала 2021 года ГЖИ проинспектировали 883 многоквартирных дома на Бору. Специалисты составили 29 протоколов за ненадлежащее содержание крыш и придомовых территорий этой зимой.

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