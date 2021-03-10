Власти прокомментировали ситуацию с водонапорной башней в Починковском районе

Власти Починковского района прокомментировали ситуацию с водонапорной башней в селе Симбухово, которую местные жители вынуждены ремонтировать чопиками, чтобы не остаться без воды.

«Вода в дома поступает, но башня требует реконструкции. В 2021 году планируется подать заявку на установку новой водонапорной башни в рамках программы Вам решать». Для вступления в конкурс проектов инициативного бюджетирования комплект документов готов», - рассказали в Администрации Починковского муниципального округа.

Водонапорная башня на улице Школьной в селе Симбухово была построена более 40 лет назад, и за десятилетия ее стенки проржавели насквозь. Местные жители вынуждены ремонтировать сооружение деревянными чопиками.

«Нет башни – нет воды», - говорят они.

Водонапорная башня обслуживает население улиц Школьная, 1 мая и Октябрьская, где проживают 210 человек.