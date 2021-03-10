В Шатковском районе кассир МУП присвоила свыше 290 тысяч рублей

В Шатковском районе осудили кассира муниципального предприятия, обвиняемую в хищении свыше 290 тысяч рублей. В результате подсудимая получила два с половиной года условного срока с испытательным сроком два года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

С 2017 года по декабрь 2019 года женщина присвоила более 290 тысяч рублей, которые поступали в МУП от местных жителей села Смирново на оплату коммунальных услуг. Деньгами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

Женщина полностью признала свою вину по статье «Присвоение и растрата имущества». Теперь с целью возмещения убытков на её имущество наложен арест.

Напомним, что сейчас в регионе продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве зампредседателя Балахнинского Совета депутатов.

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