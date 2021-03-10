Водонапорную башню в Починковском районе ремонтируют чопиками. Фото: соцсети

Жители села Симбухово в Починковском районе отремонтировали местную водонапорную башню с помощью чопиков. Фотографиями инженерного решения они поделились в социальных сетях.

«Все просто, нет башни - нет воды», - говорят селяне.

Сооружение было установлено более 40т лет назад, и за это время корпус башни проржавел, стали появляться сквозные дыры. Эти дыры мужчины и забивают деревянными колышками, чтобы не текла вода.

"Комсомолка" направила запрос в правительство Нижегородской области, чтобы прояснить дальнейшую судьбу разрушающейся водонапорной башни.