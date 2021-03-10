Социальное пособие на погребение в Нижегородской области увеличено с 1 февраля

Социальное пособие на погребение в Нижегородской области проиндексировано с 1 февраля. Сумма выплату была увеличена на 300 рублей и составила 6424 рубля 98 копеек, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

«Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда Российской Федерации выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не работающих на день смерти», - уточнили в ведомстве.

Выплату может получить родственник умершего или иной человек, взявший на себя все расходы, связанные с похоронами. Однако обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня смерти. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя; заявление на выплату социального пособия на погребение; справку о смерти пенсионера, выдаваемую органами ЗАГСа; а также трудовую книжку умершего.

Пособие может быть перечислено как через Почту, так и на расчетный счет в банке (в последнем случае необходимо также предоставить реквизиты).

Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.