Офис по развитию детского туризма появится в Нижегородской области

Офис по развитию детского туризма откроется в Нижегородской области. Об этом сообщила вице-президент Российского туристского союза Ольга Санаева в ходе встречи участников первого железнодорожного круиза в рамках пилотного лидерского проекта Агентства стратегических инициатив.

«В ближайший месяц совместно с нижегородской туриндустрией и правительством Нижегородской области мы запускаем региональное отделение проектного офиса по развитию детского туризма, который позволит скоординировать наши усилия в этом направлении. Необходимо с юных лет прививать детям любовь к своей стране, к истории и традициям регионов, формировать потребность в культурно-познавательных путешествиях», – прокомментировала Ольга Санаева.

Также она отметила, что грядущий 800-летний юбилей Нижнего Новгорода - это прекрасный повод для развития новых туристических направлений в регионе.