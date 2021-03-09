Православную гимназию могут построить на Автозаводе в Нижнем Новгороде

Новая православная воскресная гимназия может появиться в Нижнем Новгороде. Её планируют построить на улице Героя Поющева, 13А, в Автозаводском районе. Информация об этом содержится на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

Решение о передаче земельного участка на религиозное использование было выдано в ходе заседания комиссии по землепользованию и застройке Нижегородской области от 4 февраля.

В настоящее время мэрия Нижнего Новгорода будет заниматься подготовкой необходимой документации, а затем передаст землю Нижегородской епархии.

К слову, строительство православной воскресной гимназии было вынесено на общественное обсуждение. Со стороны местных жителей и представителей организаций, размещенных вблизи земельного участка, никаких замечаний не возникло.

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