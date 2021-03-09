В Нижнем Новгороде выставили на торги бывший офис банка «Ассоциация»

В Нижнем Новгороде на продажу выставлено бывшее здание коммерческого банка «Ассоциация». Недвижимое имущество продадут на онлайн-аукционе, стартовая цена лота составляет 105,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Единым комплексом продается двухэтажное здание площадью 291,9 квадратных метров и часть пятиэтажного здания площадью 780,5 квадратных метров. Здания расположены в самом центре Нижнего Новгорода - на улице Максима Горького.

Большим плюсом также является тот факт, что здания находятся рядом со станцией метро «Горьковская», в шаговой доступности также есть образовательные учреждения, офисы компаний, магазины, кафе и многое другое.

- Объекты расположены по соседству друг от друга в востребованной локации города. Небольшое двухэтажное здание – это отличный вариант для размещения собственного офиса компании, медицинского, или образовательного центра, - рассказал Дмитрий Рождественский, директор Волго-Вятского филиала РАД.

В свою очередь, часть пятиэтажного здания – офисы на 1,2 и 4 этаже - можно сдавать в аренду.

- Эти объекты выделяет привлекательная цена. Стоимость 1 квадратного метра – от 50 тысяч рублей, что на 30% ниже аналогичных предложений на рынке, - подмечает Дмитрий Рождественский.

Торги по продаже бывшего офиса банка «Ассоциация» будут длиться до 17 мая. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую цену.

Напомним, что банк «Ассоциация» лишился лицензии в июне 2019 года из-за умышленной фальсификации банковских операций.

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