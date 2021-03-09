На проспекте Свердлова в Дзержинске появилось дополнительное освещение

На эти цели из бюджета города выделено 2 млн рублей. Фото: Администрация Дзержинска

В Дзержинске полым ходом идет реорганизация уличного освещения. Новые световые опоры уже появились на проспекте Свердлова. Речь идет об участке от Желнинской площади до улицы Патоличева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новые светильники сейчас монтируют у проезда к школе №23. Скоро подрядчик приступит к установке опор на участке улицы Урицкого.

Всего в первом квартале текущего года будет установлено 44 новых световых опоры и 46 светильников на трёх участках улично-дорожной сети. На эти цели поступило финансирование из городского бюджета в размере 2 миллионов рублей.

Кроме того, до конца 2021 года изменения произойдёт и на автодороге «Бабинское кольцо». Там новое световое оборудование установят на участке протяженностью свыше 16 километров. Работы запланированы на Речном шоссе и на трассе «Дзержинск - обход Нижнего Новгорода», на Автозаводском шоссе.

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