На проспекте Свердлова в Дзержинске появилось дополнительное освещение

На эти цели из бюджета города выделено 2 млн рублей. Фото: Администрация Дзержинска
В Дзержинске полым ходом идет реорганизация уличного освещения. Новые световые опоры уже появились на проспекте Свердлова. Речь идет об участке от Желнинской площади до улицы Патоличева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новые светильники сейчас монтируют у проезда к школе №23. Скоро подрядчик приступит к установке опор на участке улицы Урицкого.
Всего в первом квартале текущего года будет установлено 44 новых световых опоры и 46 светильников на трёх участках улично-дорожной сети. На эти цели поступило финансирование из городского бюджета в размере 2 миллионов рублей.
Кроме того, до конца 2021 года изменения произойдёт и на автодороге «Бабинское кольцо». Там новое световое оборудование установят на участке протяженностью свыше 16 километров. Работы запланированы на Речном шоссе и на трассе «Дзержинск - обход Нижнего Новгорода», на Автозаводском шоссе.
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