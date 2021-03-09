В Нижнем Новгороде 100-летний юбилей отметила ветеран войны Раиса Стрелкова

В течение всей войны Раиса Арсеньева работала на передовой. Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде участница Великой Отечественной войны Раиса Стрелкова отметила свой 100-летний юбилей. Раиса Арсеньева была капитаном медицинской службы запаса и ежедневно спасала жизни солдат и офицеров. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

В течение всей войны женщина работала на передовой. Они занималась лечением бойцов в полевых госпиталях, трудилась в нейрохирургическом отделении и оказывала хирургическую помощь при ранениях органов грудной клетки.

Война закончилась, когда Раисе Арсеньевой было 24 года. Победу она встретила в Чехословакии, в городе Оломоуц. Была награждена медалью «За победу над Германией».

После возвращения в Горький Раиса Стрелкова продолжила трудиться: она стала работать хирургом в Сормовском противотуберкулёзном диспансере, а в 1968 году стала главным врачом.

- Это справедливый, честный, дисциплинированный, не умеющий увиливать и лукавить руководитель. Всегда подтянута, аккуратна, в белоснежном халате. Раиса Арсеньевна всегда была требовательна к себе и с сотрудников спрашивала работу по всем показателям, - рассказали её бывшие коллеги.

В свой 100-ый день рождения ветеран получил поздравления не только от семьи, но и от городских властей. Юбилярше пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Вас любят и ценят родные, близкие, а коллеги всегда ставят в пример молодым. Многие сормовичи знают вас лично и не без основания гордятся этим фактом. От всей души поздравляю вас с юбилеем! – поздравила Раису Стрелкову глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

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