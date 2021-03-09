Нижегородская область не вошла в десятку регионов с высоким уровнем коррупции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородская область не вошла в десятку регионов-лидеров по уровню коррупции по итогам 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

По его словам, лидером антирейтинга стала Москва – именно здесь было выявлено наибольшее число случаев взяточничества в прошлом году. На втором месте Республика Татарстан, на третьем – Ставропольский край.

Кроме того, в десятку регионов с высоким уровнем коррупции вошли Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Как видно, Нижегородская область в этот список не вошла. Однако нет ее и в перечне регионов, где зафиксировано минимальное число коррупционных преступлений. По данным Генпрокуратуры, лучше всего антикоррупционное законодательство соблюдают на Чукотке, в Еврейской автономной области, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Нижегородская область – «середнячок» по уровню коррупции. По данным регионального ГУ МВД России, в прошлом году в Нижегородской области было выявлено 410 преступлений коррупционной направленности.

«Средний размер незаконного вознаграждения составил 2,6 млн рублей. К уголовной ответственности привлечены 56 лиц. Почти половина из них – руководители различного уровня, в том числе местного самоуправления и государственных организаций», - прокомментировали в ведомстве.

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За два года в Нижегородской области возбуждено свыше 600 коррупционных дел

Арестованные за взятки депутаты, оказывающие покровительство полицейские и повадившиеся лазить в казну чиновники – подобные дела неизменно оказываются в центре внимания общественности. Только за период с 2017 по 2019 годы в Нижегородской области было возбуждено свыше 600 уголовных дел о коррупционных преступлениях. 40 из них касались людей с особым правовым статусом – депутатов, глав местного самоуправления, членов избирательных комиссий и адвокатов (подробности).