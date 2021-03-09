На защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде потратят почти 36 млн рублей

В Нижнем Новгороде выбран подрядчик для защиты четырех мостов. ООО «Агентство транспортной безопасности» будет обслуживать содержание Канавинского, Молитовского, Мызинского мостов и Метромоста. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Электронный аукцион проводился департаментом экономического развития города. Изначально цена контракта за каждый мост составляла 9,091 миллионов рублей, но организация предложила снижение цен. Теперь работа по защите Метромоста обойдется в 8,864 миллионов рублей, а за каждый из других трёх мостов требуется заплатить по 9,045 миллионов рублей.

Таким образом, до конца 2021 года за содержание четырех мостов в Нижнем Новгороде подрядчик получит сумму почти в 36 миллионов рублей.

За эти денежные средства организация должна контролировать на мостах соблюдение правил пожарной безопасности. Также в обязанности входит принятие мер локализации и минимизации последствий в случае возникновения ЧП и многое другое.

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