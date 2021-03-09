В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 100 019 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 43 984 зараженных, а остальные 56 035 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 832 человека) и на Бору (5 037 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 734 человека, и 2 652 жителя Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 855
Ленинский – 6 909
Советский – 6 135
Московский – 4 654
Канавинский – 4 536
Сормовский – 4 203
Приокский – 3 403
Нижегородский – 3 289
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