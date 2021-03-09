В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 100 019 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 43 984 зараженных, а остальные 56 035 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 832 человека) и на Бору (5 037 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 734 человека, и 2 652 жителя Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 855

Ленинский – 6 909

Советский – 6 135

Московский – 4 654

Канавинский – 4 536

Сормовский – 4 203

Приокский – 3 403

Нижегородский – 3 289

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