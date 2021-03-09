Цена благоустройства парка Станкозавода оказалась завышена на 72 тыс. рублей

Сотрудники прокуратуры нашли необоснованные траты на 72 тысячи рублей в ходе благоустройства парка Станкозавода в Нижнем Новгороде. Оказалось, что подрядчик завысил стоимость при подготовке документации. Об этом сообщается на сайте Нижегородской прокуратуры.

В настоящее время виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, а переплаченные средства возвращены в городской бюджет.

Напомним, что контракт на проведение работ администрация Ленинского района заключила ещё в июне 2020 года. Все работы были проведены в срок, однако был единичный случай, когда мэрия отказывалась принимать благоустройство парка Станкозавода. Тогда в ходе инспекции были обнаружены недоработки.

- В частности, не доделано освещение. Поэтому я не буду принимать работу, - сказал в то время первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

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