Ещё у 373 нижегородцев диагностирован коронавирус

По данным на 9 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 100 019 человек. За последние сутки был выявлено 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 427 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 92 857 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 327 619 человек. Средний показатель тестирования составил 154,5 теста на 100 тысяч населения.

Порядка 3,3 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Свыше 2,5 тысячи человек лечатся в больницах.

В настоящее время свободно более 18% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ, в резерве также находится 718 аппаратов ИВЛ.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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