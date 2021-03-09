Нижегородка получила сертификат на 100 000 рублей.

Посетители клиентского офиса «Заречный» стали участниками сразу двух мероприятий – награждения победителей акции и клиентского дня «ТНС энерго Нижний Новгород». Представительницам прекрасной половины человечества, которые пришли решить свой вопрос в клиентский офис, сотрудники компании дарили подарки и букеты тюльпанов. Всем желающим специалисты подключали личный кабинет и электронную квитанцию, а также обучали, как пользоваться современными электронными сервисами.

В то же время, на торжественном награждении финалисты акции «В новый год без долгов» получили сертификаты на приобретение бытовой техники номиналом 25 тысяч рублей, а победительница — сертификат на 100 тысяч. Так «ТНС энерго Нижний Новгород» поощрил ответственных плательщиков, получающих электронные квитанции и оплачивающих электроэнергию вовремя и в полном объеме.

Стать участником акции и претендовать на отличные подарки было очень просто. Для этого клиентам «ТНС энерго Нижний Новгород» нужно получать электронную квитанцию, не иметь долгов, оплатить квитанции за ноябрь и декабрь, а также рекомендуемый платеж, указанный в счете за ноябрь прошлого года.

Всего в акции приняли участие более 314 тысяч лицевых счетов, среди и отобрали победителей.

Те, кто претендовал на суперприз, должны были состоять в группе Вконтакте «ТНС энерго Нижний Новгород» и проявить свои творческие способности, написав рассказ на тему «Какими электронными сервисами компании вы пользуетесь и почему?».

Торжественное награждение состоялось в клиентском офисе «Заречный», который недавно открылся на ул. Щербакова, д.6. и обслуживает жителей заречной части Нижнего Новгорода.

Поздравляя ответственных плательщиков с заслуженными наградами, начальник Департамента по работе с потребителями ПАО «ТНС энерго НН» Галина Шулимова отметила, что особенно приятно видеть среди них жителей районов области, поселков и деревень, не только молодых, но и пожилых.

- Нас часто уверяют, что электронные сервисы будут мало востребованы в селах. Но сегодня мы убедились в обратном. Интернет и современные технологии доходят до всех районов Нижегородского региона, в том числе и в небольшие поселки и деревни. Значит электронные сервисы становятся все более востребованными, - отметила Галина Шулимова.

Денежные сертификаты на покупку бытовой техники получили клиенты «ТНС энерго НН» из Нижнего Новгорода, Выксы, села Большой Макателём Первомайского района, из деревни Лидовка Арзамасского района, деревни Сомовка Воротынского района, из рабочего поселка Лесогорск Шатковского района.

О том, как удобнее платить за электричество нижегородцы рассказывали в творческих работах. Лучшие эссе и рассказы опубликованы в группе Вконтакте «ТНС энерго Нижний Новгород». Победила в этом конкурсе нижегородка Татьяна Антропова, которая написала стихи по мотивам произведения Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». В интерпретации Татьяны отец рассказывает сыну, как хорошо оплачивать свет через интернет, и как было плохо, когда такой услуги не существовало.

- Недавно, мне пришлось зайти на почту, и я удивилась, увидев людей, стоящих в очереди с квитанциями, - рассказывает Татьяна Антропова. - Уже 5 лет я пользуюсь электронными сервисами компании «ТНС энерго Нижний Новгород» и плачу за свет в один клик. Даже подсчитала, сколько времени сэкономила. Раньше я тратила час своего обеденного перерыва на оплату коммунальных услуг. За год накапливается 12 часов. Кажется, немного? Но теперь я это время трачу на себя - для современной женщины это важно.

Денежный сертификат на 100 тысяч рублей оказался Татьяне, как нельзя кстати. Скоро семья дочери переедет в новую квартиру, внучка заказала подарок - хороший телевизор в свою комнату.

- Очень здорово, что проводят такие конкурсы. Я об этом узнала на сайте кампании и в социальной сети Вконтакте. Подумала, почему бы не поучаствовать, - продолжает рассказ Татьяна. - Электронными сервисами пользуюсь, долгов у меня нет. Стихи легко написала — по вдохновению.

Конкурсы для тех, кто вовремя оплачивает счета и получает электронные квитанции, компания «ТНС энерго Нижний Новгород» проводит регулярно. И с каждым разом участников - все больше. По словам руководителя пресс-службы компании Татьяны Морель, число электронных квитанций, подключенных во время прохождения акций, увеличивается вдвое. Также становится больше тех, кто пробует свои силы в творческом конкурсе и претендует на более солидный приз. Некоторые клиенты становятся постоянными участниками конкурсов. Нижегородцы убеждаются, что пользоваться электронными сервисами удобно, легко и выгодно.