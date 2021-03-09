Детский сад на 40 мест построят в посёлке Велетьма

В поселке Велетьма началось строительство детсада.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Детский сад на 40 мест построят в поселке Велетьма Кулебакского района по национальному проекту «Демография». Здание должно быть построено до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- На каждой встрече с населением вопрос о строительстве детского сада остро ставился перед руководством округа, - отметил глава поселка Виктор Туляков. - Уже совсем скоро малыши смогут посещать новый детский сад.
Начальная стоимость контракта составляет 57,4 миллионов рублей.
К слову, за последние годы в посёлке произошло много изменений: в скверах стали проводить благоустройство, а во дворах оборудуют комфортные спортивные площадки. Также по программе инициативного бюджетирования планируется ремонт тротуаров.
Напомним, что национальный проект «Демография» утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.
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