Детский сад на 40 мест построят в посёлке Велетьма

В поселке Велетьма началось строительство детсада. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский сад на 40 мест построят в поселке Велетьма Кулебакского района по национальному проекту «Демография». Здание должно быть построено до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На каждой встрече с населением вопрос о строительстве детского сада остро ставился перед руководством округа, - отметил глава поселка Виктор Туляков. - Уже совсем скоро малыши смогут посещать новый детский сад.

Начальная стоимость контракта составляет 57,4 миллионов рублей.

К слову, за последние годы в посёлке произошло много изменений: в скверах стали проводить благоустройство, а во дворах оборудуют комфортные спортивные площадки. Также по программе инициативного бюджетирования планируется ремонт тротуаров.

Напомним, что национальный проект «Демография» утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

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