Аномальные морозы вернутся в Нижегородскую область с 9 по 13 марта

Сильные холода установятся в Нижнем Новгороде и области в период с 9 по 13 марта. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура от -3 до -7 градусов). На предстоящей неделе погода будет снежной, а температура воздуха будет колебаться от -19 до -22 градусов.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Из-за сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправности электрооборудования возможно возникновение аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличение техногенных пожаров.

Также особое внимание стоит уделить использованию обогревательных приборов. Ни в коем случае не используйте самодельные электроприборы или оборудование с поврежденной проводкой. Не включайте для обогрева помещения газовые плиты, они не дают большого эффекта и выделяют много угарного газа, что может привести к трагедии.

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