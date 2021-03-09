Нижегородцы пожаловались на нехватку вакцины от коронавируса

Нижегородцы пожаловались на нехватку вакцины от COVID-19. Напрямую к губернатору региона Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта обратился пользователь с ником «l0puii».

- Больница № 33 отказала сестре в вакцинации от коронавируса, ссылаясь на то, что вакцина закончилась. Обещали перезвонить и позвать, как появится вакцина, но пока тишина. На портале Госуслуг было отмечено, что она не пришла на прививку. Это нормально? – поинтересовался мужчина.

На жалобу местного жителя отреагировал официальный аккаунт правительства Нижегородской области. Представители власти попросили Минздрав разобраться в ситуации.

Напомним, что ранее в ходе рабочей встречи с вице-премьером России Татьяной Голиковой губернатор запросил дополнительные дозы вакцины.Когда они поступят, пока неизвестно.

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