В Чкаловске при пожаре в частном доме погиб один человек

В минувший понедельник, 8 марта, в Нижегородской области произошел пожар. Огонь уничтожил личный жилой дом в Чкаловске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожарно-спасательным подразделениям, выехавшим на место, удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров. Позже спасатели обнаружили внутри дома тело.
- Детей среди погибших нет, - сообщили в ведомстве.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
В настоящее время устанавливается точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
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