Морозы до -26 придут в Нижегородскую область 10 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномально холодная погода возвращается в Нижегородскую область. По данным синоптиков, уже в ближайшие дни столики термометров опустятся ниже двадцатиградусной отметки.

Холодать начнет уже в ночь на среду, 10 марта: температура воздуха опустится до -23 градусов Однако благодаря солнцу днем прогреет до -14 градусов. Осадков не ожидается, ветер 3-8 метров в секунду.

В ночь на 11 марта ударит мороз местами до -26 градусов, однако днем придет долгожданное потепление. В четверг днем до -10, а в пятницу уже комфортные -3. Последние два дня короткой рабочей недели обещают быть солнечными – отличная погода для прогулок на свежем воздухе. Однако стоит соблюдать осторожность, поскольку на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.