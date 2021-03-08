Нижегородские Волонтёры Победы поздравили женщин-ветеранов с 8 марта. ФОТО: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Начиная с 5 марта, с праздником весны нижегородских женщин-ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют Волонтёры Победы региона. Добровольцы приготовили подарки, цветы и творческую программу для тех, кто своими отвагой, красотой и выдержкой вдохновляют молодёжь до сих пор.

6 марта волонтёры навестили Александру Моисееву и Валентину Паршину. Им подарили букеты тюльпанов, коробки сладостей и представили импровизированный концерт. Песни "Сегодня праздник у девчат" и "Смуглянка" активисты исполнили вместе с ветеранами.

Александре Алексеевне Моисеевой было 17 лет, когда началась война. Она была призвана на службу в больницу города Камышин Сталинградской области после окончания медицинского училища. В конце войны она служили в госпиталях Чехословакии и Польши. В этом году Александре Алексеевне исполнилось 97 лет.

Валентине Ивановне Паршиной сейчас 99 лет. Она всегда очень рада встречать гостей и говорит, что общение с молодёжью продлевает жизнь. На вопрос о том, как Валентине Ивановне удалось сохранить такой светлый ум, она даёт напутствие: жаловаться на жизнь не нужно, нужно всегда трудиться, придерживаться активного образа жизни и радоваться каждому дню.

– Мы говорим слова благодарности настоящим героиням. Они не только со всей стойкостью прошли военное время, прожили целую жизнь, но и сейчас подают нам пример настоящей русской женщины – сильной и открытой к миру, вдохновляют нас. Даже несмотря на возраст, они всегда выглядят прекрасно и с щедрым гостеприимством встречают. В этот весенний праздник хочется в очередной раз подарить им внимание и окружить заботой, – поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

СПРАВКА:

На сегодняшний день в Нижегородской области проживает 275 женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне. Помимо цветов и подарков, Волонтёры Победы передают им Письма Победы и открытки, сделанные своими руками, а также поздравляют по телефону.

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