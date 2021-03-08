Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 8 марта
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня нижегородскую телебашню украсит праздничная подсветка. С 19:00 до 00:00 архитектурно-художественная подсветка с тематическим видеосценарием будет радовать глаз всем, кто видит вышку. Информацией об этом поделилось региональное правительство.
На световом пано заиграет цветочный орнамент, порхающие бабочки и текстовое поздравление с праздником. Напомним, губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин обратился ко всем жительницам области со словами поздравления в честь 8 марта.
А чуть ранее мы рассказывали, как этот светлый праздник отметили нижегородские моржи: с лепестками роз и в проруби. Прорубь вырезали в форме сердца и некоторые нижегородские дамы с очевидным удовольствием приняли этот подарок.
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