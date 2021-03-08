Глеб Никитин поздравил нижегородок с Международным женским днём

"Дорогие жительницы Нижегородской области! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Все мы сейчас живём ожиданием весны, яркого солнца, пробуждения природы. Главным символом этих перемен в России всегда было женское начало. Не грубая сила ломает ледяной панцирь зимы, а мягкое и терпеливое тепло. Так женщины меняют и нашу жизнь, делая её лучше и светлее. Без вашей мудрости и заботы мир не мог бы существовать ни дня, а ваши улыбки — самое дорогое, что есть для каждого мужчины.

Практически в каждой профессии сегодня есть представительницы прекрасного пола. Особо в этом году мне хочется поздравить и поблагодарить женщин, работающих в сфере здравоохранения. Именно вы были на переднем крае борьбы с коронавирусом. На плечи медиков легла колоссальная нагрузка, связанная с лечением и выявлением заболевания. Вы с честью справились с этой задачей, показав лучшие профессиональные и человеческие качества. Неслучайно именно в нашем регионе родилась и работала первая русская женщина-врач — Надежда Суслова. Уверен, что, опираясь на заложенные традиции и используя современные инструменты, мы сможем ответить на любой вызов.

Важнейшей остаётся роль женщины как хранительницы семейного очага.

Мама, бабушка, дочь, сестра, внучка — эти социальные роли, как и столетия назад, определяют нашу жизнь и помогают людям вместе преодолевать любые трудности. В вас находят опору и заботу в самые сложные моменты и делятся радостью в самые счастливые минуты. Пусть в вашей жизни тоже будет как можно больше радости!

В Международный женский день желаю вам всегда сохранять в душе ощущение весны. Пусть вас окружают родные и близкие люди! Здоровья, счастья и благополучия!"

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