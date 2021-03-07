Сильный ветер и метель ожидаются вечером 7 марта в Нижегородской области

Верхне-Волжское УГМС предупреждает, что сегодня вечером, 7 марта, в Нижнем Новгороде и регионе начнётся снег, местами сильный. Возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Юго-западный ветер усилится до 18 метров в секунду, а на дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололедица. Снегопад продлится, как минимум, в течение ночи.

Нижегородское МЧС предупреждает жителей о повышенной вероятности происшествий. Это могут быть обрывы линий электропередач и связи, коммунальные аварии, обрушения слабоукреплённых и ветхих конструкций — сюда относятся и строительные краны, — падение деревьев со слабыми корнями и прочее. В особенности повышается риск ДТП и вероятность возникновения пробок на трассах.

Вместе с тем может возрасти уровень травматизма среди жителей: с крыш могут падать снежные массы и сосульки, сами крыши зданий и иных сооружений могут обрушиться.

МЧС рекомендует нижегородцам:

- будьте предельно осторожны в обращении с открытым огнём, если в доме отключили электричество. Безопаснее использовать электрофонари;

- если порывистый ветер застал вас на улице — постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Главное, в отдалении от линий электропередач, деревьев, ветхих конструкций и т.д.;

- не оставляйте рядом с ними своими автомобили;

- держитесь на безопасном расстоянии от стен домов;

- не отпускайте детей и пожилых людей одних на улицу;

- воздержитесь от поездок на личном транспорте, будьте предельно внимательны, переходя проезжую часть.

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