13 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 7 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 551 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 383 человека больше.
Чуть ранее мы сообщали, что с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. Изменения коснулись допустимого числа участников различных мероприятий. В частности, церемоний бракосочетания. Теперь, вместо одного человека на 10 квадратных метров, это может быть один человек на четыре "квадрата".
Кроме того, гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновляют свою работу.
Но режим самоизоляции для нижегородцев 65 лет и старше продлили до 28 марта.
К счастью, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.
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