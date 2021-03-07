13 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 7 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 551 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 383 человека больше.

Чуть ранее мы сообщали, что с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. Изменения коснулись допустимого числа участников различных мероприятий. В частности, церемоний бракосочетания. Теперь, вместо одного человека на 10 квадратных метров, это может быть один человек на четыре "квадрата".

Кроме того, гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновляют свою работу.

Но режим самоизоляции для нижегородцев 65 лет и старше продлили до 28 марта.

К счастью, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.

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