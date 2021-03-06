Нижегородский НОЦ начал сотрудничать с Западно-Сибирским НОЦ

Целью визита стало знакомство с проектами Западно-Сибирского НОЦ
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В минувшую пятницу, 5 марта, Нижегородский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры пришли к соглашению о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основное взаимодействие будет осуществляться за счет обмена опытом в сферах реализации научно-внедренческих и исследовательских проектов. Также обе стороны договорились совместно организовывать и проводить мероприятия.
- Сотрудничество научно-образовательных центров – важный шаг для инновационного развития не только регионов, но и страны в целом, - отметил Андрей Саносян.
В Тюмень нижегородская делегация во главе с заместителем губернатора региона Андреем Саносяном прибыла не только для соглашения, но и для ознакомления с проектами Западно-Сибирского НОЦ. В частности, были изучены исследования по направлениям: нанотехнология, экология и климат.
Напомним, 2021 год решением президента РФ Владимира Путина признан Годом науки и технологий.
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