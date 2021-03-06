Трактор застрял в сугробе во время уборки снега в Нижнем Новгороде

После продолжительных снегопадов на дорогах Нижнего Новгорода традиционно застревают не только автомобили и общественный транспорт, но и дорожная техника. Подобный случай произошёл сегодня в одном из дворов города. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Видеозапись в сети опубликовал нижегородец Игорь Иванов. Судя по кадрам, трактор занимался уборкой на придомовой территории, а затем увяз в снегу. Водитель очень долго буксовал, пытаясь вызволить освободить технику, но всё было тщетно.

Что было в дальнейшем с трактором, застрявшем в снежном плену, мы можем только предполагать. Надеемся, что техника благополучно выбралась из сугробов и вернулась к расчистке улиц.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде уже происходил похожий случай.

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