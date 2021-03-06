Нижегородцев ожидает праздничная онлайн-программа к 8 Марта

Праздничная онлайн-программа ожидает нижегородцев по случаю празднования Международного женского дня 8 марта. Онлайн-акции, посвященные искусству, проведёт министерство культуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время пользователи интернета могут побывать на виртуальной экскурсии по выставке «Платье с историей», которая открыта в Доме Сироткина. Эксклюзивную экспозицию из 32 платьев с историями сильных и талантливых женщин, среди которых много нижегородок, провёл историк моды, искусствовед Александр Васильев. Выпуск доступен на официальном YouTube-канале «КультурНО».

Также искусствовед Сабина Мельник подготовит эссе о женских образах в мировом искусстве и опубликует его в инстаграме Минкульта.

Ещё одним сюрпризом для нижегородок станет фильм со стихами Серебряного века и песнями под аккомпанемент баяна. Программу подготовят студенты второго курса Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Праздничный выпуск выйдет на YouTube-канале 8 марта в 19:00.

Ещё 8 марта в инстаграме Минкульта пройдет викторина о натюрмортах. Подписчикам нужно будет угадать авторов картин с изображением цветов.

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