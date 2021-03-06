За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 16 нижегородцев

По данным на 6 марта, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 538 - за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (746 человек), Санкт-Петербург (975 человек) и Москва (1 820 человек).

Напомним, накануне глава региона Глеб Никитин сообщил о новых изменениях в Указе «О введении режима повышенной готовности». Они предусматривают, в частности, смягчение требований к организации ряда публичных мероприятий. Также изменения касаются проведения церемоний бракосочетания.

Кроме того, в театрах, концертных залах и цирках возобновляется работа гардеробов, а пенсионеры по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

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