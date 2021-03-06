В Нижегородской области подешевели яблоки, сливочное масло и вермишель

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели яблоки, морковь и пшено. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 24 февраля по 1 марта в Нижегородской области средняя цена на яблоки снизилась на 2,4%, на сливочное масло – на 1,1%, на вермишель – на 0,9%, - говорится в сообщении. – Теперь яблоки стоят 101,04 рубля за килограмм, сливочное масло 575,57 рубля за килограмм, а вермишель 78,26 рубля за кгилограмм.

Кроме того, в регионе снизились цены на черный байховый чай, сахар, подсолнечное масло.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

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