Пласт штукатурки обрушился в школе №69 в Нижнем Новгороде

Фото: Юрий Зубаков. Источник: телеграм-канал «Нижний №1».
Огромный пласт штукатурки рухнул с потолка в школе №69 в Нижнем Новгороде. Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».
Фотографиями с места событий в социальных сетях поделился нижегородец Юрий Зубаков.Штукатурка упала в одном из холлов школы, где ученики обычно проводят время на переменах. Судя по кадрам, сейчас место обрушения в целях безопасности огородили партами и лавочками.
Напомним, что общеобразовательное учреждение «Школа №69» находится на улице Черняховского, 8А, в Московском районе.
Ранее мы сообщали, что в здании на Нижневолжской набережной обрушилась крыша. Дом не эксплуатировался, однако в нём велись реставрационные работы. Вероятно, что ветхая конструкция не выдержала веса снежного покрова.
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