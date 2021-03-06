Пласт штукатурки обрушился в школе №69 в Нижнем Новгороде

Фото: Юрий Зубаков. Источник: телеграм-канал «Нижний №1».

Огромный пласт штукатурки рухнул с потолка в школе №69 в Нижнем Новгороде. Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Фотографиями с места событий в социальных сетях поделился нижегородец Юрий Зубаков.Штукатурка упала в одном из холлов школы, где ученики обычно проводят время на переменах. Судя по кадрам, сейчас место обрушения в целях безопасности огородили партами и лавочками.

Напомним, что общеобразовательное учреждение «Школа №69» находится на улице Черняховского, 8А, в Московском районе.

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