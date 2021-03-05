Трамплин К-60 в Нижнем Новгороде торжественно откроют 6 марта

Торжественное открытие трамплина К-60 состоится 6 марта на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Мероприятие начнётся в 11:00. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Сразу после открытия пройдет Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина. Известно, что между собой посоревнуются ведущие нижегородские «прыгуны», члены сборной России.

- В рамках соревнований будет зарегистрирован первый рекорд, установленный на новом трамплине, - отмечают в сообщении.

Понаблюдать за соревнованиями смогут все желающие нижегородцы. Вход на территорию, ведущую к трамплину, будет организован со стороны набережной Гребного канала (справа от Судейской вышки).

В будущем трамплин будет использоваться для проведения тренировочных занятий и проведения соревнований регионального и всероссийского уровня среди юношей и девушек до 15 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!