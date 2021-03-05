Трамплин К-60 в Нижнем Новгороде торжественно откроют 6 марта

Торжественное открытие трамплина К-60 состоится 6 марта на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Мероприятие начнётся в 11:00. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.
Сразу после открытия пройдет Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина. Известно, что между собой посоревнуются ведущие нижегородские «прыгуны», члены сборной России.
- В рамках соревнований будет зарегистрирован первый рекорд, установленный на новом трамплине, - отмечают в сообщении.
Понаблюдать за соревнованиями смогут все желающие нижегородцы. Вход на территорию, ведущую к трамплину, будет организован со стороны набережной Гребного канала (справа от Судейской вышки).
В будущем трамплин будет использоваться для проведения тренировочных занятий и проведения соревнований регионального и всероссийского уровня среди юношей и девушек до 15 лет.
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