Командующий Приволжским округом Росгвардии поздравил нижегородок с 8 марта.

В Нижнем Новгороде командующий Приволжским округом Росгвардии поздравил военнослужащих-женщин и сотрудниц с Международным женским днем. Об этом рассказали в ведомстве.

- Искренне поздравляю с праздником прекрасную часть нашего коллектива. На ваши хрупкие плечи возложены ответственные обязанности по финансово-экономическому и медицинскому обеспечению, деятельности вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, тыла, связи и других направлений служебно-боевой деятельности, - отметил командующий округом генерал-полковник Александр Порядин. - От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на службе!

К слову, весь предпраздничный день на территории управления округа для представительниц прекрасного пола выступал ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии.