В Нижегородской области увеличено число гостей на церемонии бракосочетания

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с ним, увеличивается число посетителей во время церемоний бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь в ЗАГС можно приглашать до 20 человек, включая ведущего, а на открытых площадках – до 50 человек. Правда, сохраняются ограничения одновременного присутствия в зале - тут опять идет расчет 1 гость на 4 квадратных метра, а на открытой площадке - 1 человек на 10 квадратных метров.

- Давно хотелось принять это решение. Было много запросов от молодоженов. Весной традиционно все больше пар вступает в брак. Надеюсь, что смягчение ограничений поможет им провести церемонии так, как задумывали, - отметил глава региона.

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