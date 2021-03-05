В Нижегородской области смягчены требования к организации мероприятий

Новые изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Документ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
В первую очередь, смягчаются требования к организации мероприятий. Например, если не существует технической возможности проведения мероприятия в онлайн-режиме, то допустим очный формат с ограничением участников. Одновременно присутствовать в помещении смогут не более 1 человека на 4 квадратных метра.
- Речь, в частности, идет о публичных слушаниях, собраниях акционеров и собственников жилья, заседаниях коллегиальных органов власти, - рассказал глава региона.
Глеб Никитин подчеркнул, что в настоящее время реализуются многие проекты инициативного бюджетирования и участие нижегородцев участие в выработке решений крайне важно.
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