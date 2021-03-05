Алексей Савостин стал управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН»

С 1 смарта 2021 года Алексей Савостин занял пост управляющего директора ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работать в секторе энергетики Алексей Савостин начал ещё в 2001 году в Томске. В 2006-2008 занимал различные должности в ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ». Затем в организации ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» прошел путь от менеджера управления по энергетике до заместителя директора.

В декабре 2013 года был назначен заместителем генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Напомним, ранее мы сообщали, что топ-менеджеры «ТНС Энерго» подозреваются в мошенничестве на 5,5 миллиардов рублей. Фигурнатами дела проходят: Дмитрий Аржанов, София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!