Заполняемость трибун на матчах «Торпедо» увеличена до 70%

Заполняемость трибун на матчах хоккейного клуба «Торпедо» в плей-офф чемпионата КХЛ увеличена до 70%. Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

- Увеличена заполняемость Дворца спорта на матчах «Торпедо». Домашние игры в серии плей-офф всегда являются кульминацией сезона. Знаю, как ждут этого болельщики и как нужна поддержка нашей команде, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что уже в это воскресенье, 7 марта, во Дворце спорта нижегородские хоккеисты клуба «Торпедо» встретятся с «Ак Барсом» из Казани. Следующая их встреча пройдёт во вторник, 9 марта.

Также, 2 марта, перед первой игрой в плей-офф губернатор провел личную встречу с игроками и руководством ХК «Торпедо».

- Мы, болельщики «Торпедо», благодарны за досрочный выход в плей-офф. Очень рассчитываем, что вы покажете достойный хоккей, как в Казани, так и дома, - сказал тогда Глеб Никитин.

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