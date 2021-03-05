Премьера комедии «Пара из будущего», снятой в Нижнем Новгороде, состоялась 4 марта

С приветственным словом к команде фильма и гостям обратился заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувший четверг, 4 марта, в Нижнем Новгороде состоялся премьерный показ фильма «Пара из будущего». Кинокартина должна вызвать особый интерес у нижегородцев, так как комедия снималась летом 2020 года в нашем городе, а главные роли сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова.

В фильме показаны две сюжетные линии: одна из них происходит в 2020 году и полна любви между героями, другая происходит в 2040 году и пропитана одиночеством, отстраненностью.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на широких экранах предстанут улицы и пейзажи города на слиянии Оки и Волги. Однако центральное место в ленте займут интерьеры Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького – в нём по сюжету работает главная героиня картины Александра (Мария Аронова)

Представить картину приехал режиссер Алексей Нужный, который не в первый раз снимает в Нижнем Новгороде. Ранее страна увидела столицу Поволжья в 2018 году в его фильме «Я худею».

- Я уже бывал в Нижнем и очень люблю этот город, ведь я сам поволжский - Волга в моей крови, - рассказал Алексей Нужный. - Мне нравится ландшафт, воздушность и энергия этого города.

Он также отметил, что фильм «Пара из будущего» можно в каком-то смысле считать подарком к 800-летию Нижнего Новгорода.

В свою очередь, наш регион стал частью проекта «Кино России» и запустил кинокомиссию.

- Это значит, что наша область, которая и так любима режиссерами и продюсерами, теперь примет еще больше съемочных команд, - рассказал на премьере фильма министр культуры региона Олег Беркович.

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