7 и 14 марта для движения будет перекрыт проезд возле проспекта Гагарина

7 и 14 марта с 07:00 до 20:00 будет временно перекрыто движение на участке местного проезда на проспекте Гагарина. В связи с проведением хоккейных матчей движение запретят по дороге около бассейна «Дельфин», около дома № 29. Об этом сообщает департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что с 8 февраля по 31 июля перекрыто движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке дороги под Чкаловской лестницей. По словам экспертов, эти ограничения в движении транспорта не должны создать серьезных трудностей на дороге, потому что объезд закрытой зоны организован по действующей дороге около Чкаловской лестницы.

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