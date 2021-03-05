В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 98 495 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 43 414 зараженных, а остальные 55 081 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 686 человек) и на Бору (4 958 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (94 человека) и Перевозском районе (96 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 748
Ленинский – 6 824
Советский – 6 039
Московский – 4 588
Канавинский – 4 481
Сормовский – 4 138
Приокский – 3 332
Нижегородский – 3 264
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