В фонд для строительства жилья вошли 76 участков и 4 территории Нижегородской области

В Нижегородской области создали оперативный штаб, который будет заниматься вопросами рационального использования земель для строительства жилья. Это поспособствует более эффективной реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

В 2021 году оценить пригодные для строительства жилья земли можно онлайн, для этого создана публичная кадастровая карта. Потенциальные инвесторы могут зайти на сервис и не только оценить нужные территории, но и заполнить форму обращения и отправить его в уполномоченный орган.

- Фонд земель, имеющих потенциал вовлечения в оборот жилищного строительства, продолжает пополняться, - рассказала руководитель ведомства Наталья Корионова. - Управление готово оказывать всяческое содействие потенциальным инвесторам в освоении земель.

В настоящее время на ней отмечено 76 земельных участков и четыре территории, которые не состоят на кадастровом учете и пригодны для строительства многоквартирных домов и объектов ИЖС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!