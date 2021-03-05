Ещё 384 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 5 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 98 495 человек. За последние сутки было выявлено 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 444 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 91 098 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 311 739 человек. Средний показатель тестирования составил 165,2 теста на 100 тысяч населения.

- Около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - сообщает ведомство. - Свыше 2,4 тысяч человек лечатся в больницах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!