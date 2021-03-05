Бывшее здание ж\д вокзала «Моховые горы» на Бору продаётся за 31 млн рублей

Здание является объектом культурного наследия. Фото: Яндекс.Карты

На Бору выставили на продажу здание бывшего железнодорожного вокзала «Моховые горы». Объявление о продаже объекта за 31 миллион рублей размещено на сайте «Авито».

Бывший ж\д вокзал «Моховые горы» с большой парковкой имеет очень хорошее расположение между новым РЖД вокзалом и автовокзалом. Отдельно стоящее здание находится на красной линии города – улице Крупской, 15.

Также известно, что деревянное здание площадью 260 квадратных метров признано объектом культурного наследия. Его ремонт одобрен и запланирован Минкультом на 2-й квартал 2021 года.

Продавец также указал, что может сдать помещения в аренду.

- Квадратный метр обойдётся в одну тысячу рублей + коммунальные платежи, - говорится в объявлении.

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