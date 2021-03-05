Биатлонный комплекс могут построить на Бору за 100 млн рублей

Инвестиционный проект может быть реализован в городском округе городе Бор. Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Развитие рынка стройматериалов и возможность реализации инвестпроектов на территории региона обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Не так давно в Нижегородской области была создана особая экономическая зона «Кулибин». Планируется ее дальнейшее расширение. На территории ОЭЗ также реализуется проект технопарка, - поделился Глеб Никитин.

По словам главы корпорации, из года в год в регионе улучшается инвестиционный климат. За последние 5 лет «Технониколь» инвестировали около 350 миллионов рублей в развитие нижегородской промышленности. Это позволило увеличить не только объемы производства, но и производительность труда.

- Уверен, наше взаимодействие будет только укрепляться, - заявил президент корпорации.

Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил, что спортивная инфраструктура в городе и области развивается благодаря национальному проекту «Демография» и ряду других государственных и региональных программ.

- Мы готовы содействовать региону в реализации социально значимых проектов, включая строительство биатлонного комплекса, - подчеркнул Сергей Колесников. - Это не только приобщение детей и молодежи к активному образу жизни, доступность полезного досуга для всей семьи, но и развитие территорий, а также создание новых рабочих мест.

Строительство биатлонного комплекса комплекса с лыжероллерной трассой обойдётся в сумму размером порядка 100 миллионов рублей.

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