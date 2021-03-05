Нижний Новгород занял 12 место в рейтинге городов-миллиоников с дешевым жильём

В России составлен рейтинг городов-миллиоников по дешевизне жилья. Нижний Новгород оказался на 12 позиции в топ-15, опередив Омск, Казань и Москву. Результатами исследования поделились эксперты Urbanus.ru.
Надо сказать, что в Нижнем Новгороде минимальный ценник на студию площадью 17,25 квадратных метров установили в ЖК «Корабли» в Сормовском районе. Её покупка обойдётся в сумму размером 2,18 миллиона рублей.
Самая дешевая однокомнатная квартира в Нижнем Новгороде расположена в ЖК «Дома на Культуре». Её площадь составляет 35,90 квадратных метров, а цена составляет 2,94 миллиона рублей.
К слову, первое место в рейтинге с недорогими квартирами занимает Самара, там студию площадью 20,41 квадратных метров можно приобрести за 1,05 миллиона рублей. А однокомнатная квартира площадью 36,40 квадратных метров обойдется за 1,37 миллиона рублей.
Второе место в рейтинге принадлежит Ростову на-Дону. В следующую десятку также вошли Челябинск, Уфа, Воронеж, Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь.
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