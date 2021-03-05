СК начал проверку после падения девушки с 17 этажа в ЖК «Красная поляна»

Следственный комитет начал доследственную проверку после падения девушки с 17 этажа в жилом комплексе «Красная поляна» в деревне Афонино Кстовского района. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 марта. В одном из домов ЖК «Красная поляна» девушка выпала с 17 этажа, момент падения зафиксировали камеры наблюдения. Нижегородка приземлилась в сугроб и была жива, когда ее достали из снега очевидцы. Пострадавшую отвезли на «скорой» в больницу, но, к сожалению, травмы оказались не совместимыми с жизнью.

«Девушка умерла в больнице им. Семашко. Об этом стало известно утром 4 марта», - рассказали в региональном минздраве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.